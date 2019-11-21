За 2019 год аэропорт «Гагарин» обслужил свыше 173 тыс. пассажиров

СЕГОДНЯ 11:51 2019-11-21T12:03:43+03:00

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С 20 августа по 19 ноября международный аэропорт «Гагарин», расположенный в Сабуровке Саратовского района, обслужил 173 502 пассажира: 164 708 человек на внутрироссийских рейсах и 8 794 — на международных направлениях. Пассажиропоток за три месяца превысил загрузку старого аэропорта на 26%.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе аэропорта, 31 октября было рекордное количество посетителей воздушной гавани — 2 829 человек на прилет и вылет, из которых 561 — это пассажиры международных рейсов. За это время прошло более 1,8 тыс. вылетов и посадок.

Перевозки выполняли старые авиакомпании «Аэрофлот», S7, Utair, Nordwind, Pegas Fly, Rusline и новые для региона перевозчики: «Победа», «ИрАэро» и Royal Flight.

Инфраструктура «Гагарина» позволяет не только обслуживать воздушные судна семейств Boeing 737 и Airbus A32, но и расширить географию полетов до Объединенных Арабских Эмират, Дубая, Екатеринбурга, Сочи, Симферополя и Минеральных Вод.

ИСТОЧНИК KP.RU