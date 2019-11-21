2019-11-21T12:03:43+03:00
Общество

За 2019 год аэропорт «Гагарин» обслужил свыше 173 тыс. пассажиров

Прошло более 1,8 тыс. взлетов и посадок
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 20 августа по 19 ноября международный аэропорт «Гагарин», расположенный в Сабуровке Саратовского района, обслужил 173 502 пассажира: 164 708 человек на внутрироссийских рейсах и 8 794 — на международных направлениях. Пассажиропоток за три месяца превысил загрузку старого аэропорта на 26%.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе аэропорта, 31 октября было рекордное количество посетителей воздушной гавани — 2 829 человек на прилет и вылет, из которых 561 — это пассажиры международных рейсов. За это время прошло более 1,8 тыс. вылетов и посадок.

Перевозки выполняли старые авиакомпании «Аэрофлот», S7, Utair, Nordwind, Pegas Fly, Rusline и новые для региона перевозчики: «Победа», «ИрАэро» и Royal Flight.

Инфраструктура «Гагарина» позволяет не только обслуживать воздушные судна семейств Boeing 737 и Airbus A32, но и расширить географию полетов до Объединенных Арабских Эмират, Дубая, Екатеринбурга, Сочи, Симферополя и Минеральных Вод.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Без отопления остались дома на Большой Затонской в Саратове
Без отопления остались дома на Большой Затонской в Саратове
В Балтае мужчина утонул в реке глубиной 30 см
В Саратове пройдет концерт народного творчества
В Саратове встали троллейбусы двух маршрутов
Срок для получения медсправок по старым ценам продлен
В Саратове пройдет сельскохозярмарка на Театральной площади
Саратовец сподвиг друга обмануть банк
Саратовский минздрав не опровергает рост цен на медсправки для водителей
Саратов купит семь новых троллейбусов у ТД «Тролза-Маркет»
Жительница Балтая не смогла подкупить дорожного инспектора
В Саратове открылась выставка «Акварели Елены Руш»
Радаев пообещал помочь энгельсским властям с реконструкцией инфраструктуры поселка Летный городок
Завтра в Саратове отпразднуют День матери
Рецидивист из Балашова проведет свыше 10 лет в колонии за смерть пенсионера
Президентская академия приглашает на «Ночь открытых дверей»
Радаев раскритиковал темпы строительства самого крупного детсада России в Энгельсе
На станции под Саратовом двое мужчин украли шлагбаум
Саратовская область — лидер по сбору подсолнечника
Саратовские «Дубки» не согласны со штрафом за свою колбасу с лекарствами
Жители районов Правобережья получат «нулевые» платежки от Регоператора