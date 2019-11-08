В аэропорту «Гагарин» побит рекорд по числу пассажиров
31 октября прилетели и улетели 2 829 человек
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За октябрь 2019 года услугами аэропорта «Гагарин» в Саратовской области воспользовались 59 537 пассажиров.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе аэропорта, это на 34% превышает загрузки старой воздушной гавани города за октябрь 2018 года.
Рекорд был поставлен 31 октября — в этот день было зарегистрировано 2 829 пассажиров. Из них 1 541 человек прилетел и 1 288 — улетели. Причем 561 человек — пассажиры межународных рейсов.
С 27 октября «Гагарин» перешел на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать до 28 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU