ВАЗ протаранил ларек с шаурмой в Энгельсе

СЕГОДНЯ 21:59 2019-11-20T21:59:28+03:00

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В Энгельсе Саратовской области автомобиль протаранил ларек с шаурмой.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, авария произошла на улице Тельмана, в районе пересечения с улицей Горького.

Автомобиль ВАЗ-2114 врезался в ларек «Шаурма Хот-Дог» и своротил его. На тот момент заведение было закрыто.

Примечательно, что неподалеку от этого места 20 июля в столкновении двух авто пострадал церковная лавка – на пересечении улиц Тельмана и Волоха.

ИСТОЧНИК KP.RU