ВАЗ протаранил ларек с шаурмой в Энгельсе
ДТП произошло на улице Тельмана
Фото соцсетей
Изменить размер текста:
В Энгельсе Саратовской области автомобиль протаранил ларек с шаурмой.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, авария произошла на улице Тельмана, в районе пересечения с улицей Горького.
Автомобиль ВАЗ-2114 врезался в ларек «Шаурма Хот-Дог» и своротил его. На тот момент заведение было закрыто.
Примечательно, что неподалеку от этого места 20 июля в столкновении двух авто пострадал церковная лавка – на пересечении улиц Тельмана и Волоха.
ИСТОЧНИК KP.RU