В Энгельсе иномарка врезалась в церковную лавку после тарана от ВАЗа
ДТП случилось на перекрестке улиц Волоха и Тельмана
Фото из соцсетей
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В Энгельсе вчера вечером, 20 июля, столкнулись ВАЗ-2114 и Datsun. Авария произошла на перекрестке улиц Волоха и Тельмана.
Как сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент, по предварительным данным, водитель отечественного авто был пьян и врезался в иномарку.
В результате ДТП пятерых пострадавших госпитализировали.
Очевидцы в соцсетях опубликовали фото, на которых видно, как Datsun после тарана от ВАЗа врезался в лоток с квасом и церковную лавку.
Фото из соцсетей
На месте ДТП работали сотрудники «Энгельс-Спаса», ДПС, «скорой помощи» и пожарные.
ИСТОЧНИК KP.RU