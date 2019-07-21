2019-07-21T09:15:24+03:00
Происшествия

В Энгельсе иномарка врезалась в церковную лавку после тарана от ВАЗа

ДТП случилось на перекрестке улиц Волоха и Тельмана
Ольга Симонова
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Фото из соцсетейФото из соцсетей
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В Энгельсе вчера вечером, 20 июля, столкнулись ВАЗ-2114 и Datsun. Авария произошла на перекрестке улиц Волоха и Тельмана.

Как сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент, по предварительным данным, водитель отечественного авто был пьян и врезался в иномарку.

В результате ДТП пятерых пострадавших госпитализировали.

Очевидцы в соцсетях опубликовали фото, на которых видно, как Datsun после тарана от ВАЗа врезался в лоток с квасом и церковную лавку.

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

На месте ДТП работали сотрудники «Энгельс-Спаса», ДПС, «скорой помощи» и пожарные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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