Мужчина в Саратове ловко украл шубу стоимостью 80 тысяч рублей
Кража шубы в Саратове: ловкач упрятал ее себе под куртку.
Полицейские с помощью видеозаписи из магазина нашли и задержали похитителя шубы в Саратове. Мужчина пришел 9 ноября в магазин «Меха Елены» и пока персонал не видел, засунул шубку вместе с вешалкой себе за спину, под куртку.
Задержанный рассказал, что взял самую маленькую а потом продал ее в соседнем городе за 10 тысяч рублей. Цена шубы в магазине была – 80 тысяч. Счастливая обладательница шубы не поинтересовалась причинами такого демпинга.
За кражу мужчине грозит тюрьма сроком до 2 лет. Для него отсидка не в новинку – новый срок будет юбилейным – десятым.
ИСТОЧНИК KP.RU