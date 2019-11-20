Мужчина в Саратове ловко украл шубу стоимостью 80 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:07 2019-11-20T18:07:40+03:00

Кража шубы в Саратове: ловкач упрятал ее себе под куртку.

Укравший шубу в магазине Ленинского района Саратова мужчина продал ее в соседнем городе за 10 тысяч [видео]

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Полицейские с помощью видеозаписи из магазина нашли и задержали похитителя шубы в Саратове. Мужчина пришел 9 ноября в магазин «Меха Елены» и пока персонал не видел, засунул шубку вместе с вешалкой себе за спину, под куртку.

Задержанный рассказал, что взял самую маленькую а потом продал ее в соседнем городе за 10 тысяч рублей. Цена шубы в магазине была – 80 тысяч. Счастливая обладательница шубы не поинтересовалась причинами такого демпинга.

За кражу мужчине грозит тюрьма сроком до 2 лет. Для него отсидка не в новинку – новый срок будет юбилейным – десятым.

ИСТОЧНИК KP.RU