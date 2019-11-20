Саратовскому предприятию выписали четверть миллиарда рублей льготного займа на развитие космических технологий

СЕГОДНЯ 16:32 2019-11-20T16:32:40+03:00

За счет этих денег АО НПП «Алмаз» запустит производство СВЧ-переключателей для спутников

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Саратовскому АО НПП «Алмаз» одобрен льготный заем федерального Фонда развития промышленности на сумму в 250 миллионов рублей.

С привлечением займа ФРП компания разработает и запустит производство сверхвысокочастотных (СВЧ) переключателей для аппаратуры искусственных спутников Земли.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном минпроме, каждый спутник несет на борту до 20 усилителей сверхвысокочастотных сигналов, а также оборудование для приема и передачи сигналов. Все эти элементы должны быть связаны между собой СВЧ переключателями. Они обеспечивают передачу энергии между всеми элементами аппаратуры спутника с минимальными потерями. По данным производителей, сегодня все СВЧ-переключатели на российском рынке - иностранные. Благодаря запуску нового производства этот показатель снизится до 10%- 30%.

Основными потребителями СВЧ переключателей являются предприятия ракетно-космической отрасли, в том числе Российские космические системы, Научно-исследовательский институт радио, Информационные спутниковые системы им. Решетнева.

Общий бюджет проекта составит 344 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU