Саратовскому предприятию выписали четверть миллиарда рублей льготного займа на развитие космических технологий
Саратовскому АО НПП «Алмаз» одобрен льготный заем федерального Фонда развития промышленности на сумму в 250 миллионов рублей.
С привлечением займа ФРП компания разработает и запустит производство сверхвысокочастотных (СВЧ) переключателей для аппаратуры искусственных спутников Земли.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном минпроме, каждый спутник несет на борту до 20 усилителей сверхвысокочастотных сигналов, а также оборудование для приема и передачи сигналов. Все эти элементы должны быть связаны между собой СВЧ переключателями. Они обеспечивают передачу энергии между всеми элементами аппаратуры спутника с минимальными потерями. По данным производителей, сегодня все СВЧ-переключатели на российском рынке - иностранные. Благодаря запуску нового производства этот показатель снизится до 10%- 30%.
Основными потребителями СВЧ переключателей являются предприятия ракетно-космической отрасли, в том числе Российские космические системы, Научно-исследовательский институт радио, Информационные спутниковые системы им. Решетнева.
Общий бюджет проекта составит 344 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU