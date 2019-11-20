Театр оперы и балета переедет на окраину Саратова
Саратовский областной театр оперы и балета переедет в Ленинский район.
В министерстве культуры региона запланировали, что временным местом обитания театра станет Центр народного творчества имени Лидии Руслановой, бывший ДК «Техстекло». Он находится на проспекте Строителей.
Центр народного творчества имени Лидии РуслановойФото: Екатерина Семенова
Спектакли театра оперы и балета будут ставиться на сценах центра народного творчества, хотя, вероятно, это приведет к изменению репертуара или уменьшению числа декораций.
Предположительно, это произойдет в начале следующей весны.
Напомним, центр народного творчества имени Лидии Руслановой на днях отметил 90-летний юбилей.
ИСТОЧНИК KP.RU