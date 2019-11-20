2019-11-20T11:24:27+03:00
Общество

Театр оперы и балета переедет на окраину Саратова

Предполагается ставить спектакли на сцене центра народного творчества имени Лидии Руслановой
Екатерина Семенова
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Саратовский театр оперы и балетаСаратовский театр оперы и балетаФото: Михаил ЕГОРОВ
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Саратовский областной театр оперы и балета переедет в Ленинский район.

В министерстве культуры региона запланировали, что временным местом обитания театра станет Центр народного творчества имени Лидии Руслановой, бывший ДК «Техстекло». Он находится на проспекте Строителей.

Центр народного творчества имени Лидии Руслановой Фото: Екатерина Семенова

Центр народного творчества имени Лидии РуслановойФото: Екатерина Семенова

Спектакли театра оперы и балета будут ставиться на сценах центра народного творчества, хотя, вероятно, это приведет к изменению репертуара или уменьшению числа декораций.

Предположительно, это произойдет в начале следующей весны.

Напомним, центр народного творчества имени Лидии Руслановой на днях отметил 90-летний юбилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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