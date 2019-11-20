Театр оперы и балета переедет на окраину Саратова

СЕГОДНЯ 11:18 2019-11-20T11:24:27+03:00

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Саратовский областной театр оперы и балета переедет в Ленинский район.

В министерстве культуры региона запланировали, что временным местом обитания театра станет Центр народного творчества имени Лидии Руслановой, бывший ДК «Техстекло». Он находится на проспекте Строителей.

Центр народного творчества имени Лидии РуслановойФото: Екатерина Семенова

Спектакли театра оперы и балета будут ставиться на сценах центра народного творчества, хотя, вероятно, это приведет к изменению репертуара или уменьшению числа декораций.

Предположительно, это произойдет в начале следующей весны.

Напомним, центр народного творчества имени Лидии Руслановой на днях отметил 90-летний юбилей.

ИСТОЧНИК KP.RU