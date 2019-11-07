Центр народного творчества Руслановой отметил 90-летие

СЕГОДНЯ 13:38 2019-11-07T13:54:56+03:00

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Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой отметил 90-летие. 6 ноября в честь праздничной даты состоялся концерт.

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Торжественное мероприятие началось с фильма: «Народное творчество — это наша жизнь» о работе Центра за последние пять лет.

С приветственным словом выступил директор Центра Валерий Зимин, который отметил, что учреждение культуры востребовано во все времена. Он напомнил о талантливых артистах, которые работали и работают в ГАУК «СОЦНТ», а также о ветеранах.

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- 90 лет учреждению, а мне хочется говорить о людях, каждый из которых внес свою лепту в сегодняшнее учреждение, вы вкладываете в ваше дело свое сердце и каждый день развиваете наше народное творчество. А народное творчество — это все мы, — отметила на торжественной церемонии министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина.

Министр вручила сотрудникам центра имени Руслановой благодарственные письма Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова, губернатора Валерия Радаева, а также Почетные грамоты министерства культуры Саратовской области.

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Добрые пожелания прозвучали от Заслуженного работника культуры РФ Ильи Кияненко, Директор Саратовского театра драмы имени И. А. Слонова Владимир Петренко и директор Московского театра «Et cetera» Юрий Кравец прислали свои видеопоздравления.

Начальник управления культуры Саратова Максим Макуров зачитал поздравительный адрес главы администрации Михаила Исаева и вручил сотрудникам центра благодарности.

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Для гостей также работала фотовыставка «Центр народного творчества в делах и лицах» от 1930-х годов до настоящего времени. Было представлено более 800 фотографий, которые сменяли друг друга на двух экранах. Все желающие смогли сфотографироваться с «ожившими» скульптурами. С джазовыми и эстрадными номерами выступил эстрадный оркестр «Универсал-бенд» Центра народного творчества Энгельсского района.

ИСТОЧНИК KP.RU