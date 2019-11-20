Недавно освободившийся вор пытался вынести со стройки в Саратове 13 радиаторов отопления

СЕГОДНЯ 08:25 2019-11-20T08:37:27+03:00

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Вечер пятницы 15 ноября для недавно освободившегося после семи лет тюрьмы рецидивиста в Кировском районе Саратова был наполнен тяжелым трудом. 34-летний отсидевший за кражи мужчина взялся за старое, положив глаз на радиаторы отопления в недостроенном доме на улице Еремина. Для этого он взломал двери на четырех балконах первого этажа и взялся таскать чугунные радиаторы.

Утром прораб стройки обратился в полицию — вора спугнули ночью, он пытался унести 13 радиаторов отопления.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого, который сознался в очередной краже.

ИСТОЧНИК KP.RU