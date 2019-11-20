Недавно освободившийся вор пытался вынести со стройки в Саратове 13 радиаторов отопления
Вечер пятницы 15 ноября для недавно освободившегося после семи лет тюрьмы рецидивиста в Кировском районе Саратова был наполнен тяжелым трудом. 34-летний отсидевший за кражи мужчина взялся за старое, положив глаз на радиаторы отопления в недостроенном доме на улице Еремина. Для этого он взломал двери на четырех балконах первого этажа и взялся таскать чугунные радиаторы.
Утром прораб стройки обратился в полицию — вора спугнули ночью, он пытался унести 13 радиаторов отопления.
Правоохранители оперативно задержали подозреваемого, который сознался в очередной краже.
ИСТОЧНИК KP.RU