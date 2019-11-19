В минувший уикэнд в Саратове задержали 13 пьяных водителей
Двое из этих пьяных автомобилистов к тому же ездили без прав
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Городская Госавтоинспекция Саратова 15 и 16 ноября проводила традиционную для конца трудовой недели операцию «Нетрезвый водитель».
За время проведения рейдов в Саратове задержали 9 автолюбителей. которые вели машины в состоянии опьянения. Еще четверо задержанных отказались от прохождения медицинского освидетельствования на опьянение, что фактически, приравнивается к признанию вины.
При этом двое из нетрезвых водителей на момент задержания оказались лишены прав за ранее совершенные нарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU