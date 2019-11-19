В Саратовской области стали делать больше мебели, но сократили производство тортиков

СЕГОДНЯ 13:50 2019-11-19T13:50:25+03:00

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Саратовская область по итогам 10 месяцев этого года сохранила индекс промышленного производства на уровне прошлого года - по сравнению с январем-октябрем 2018.

При этом в отдельных сферах зафиксировано падение, в других - рост, сообщает Саратовстат.

Деятельность в сферах «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» выросла на 39,3%

Добыча полезных ископаемых сократилась на 7,2%

Небольшой рост, в 2,9% показали обрабатывающие производства.

Самый большой процент прироста показало по итогам 10 месяцев производство мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом на 45,4%

Бетон, готовый для заливки произведен в объемах на 21,3% больше прошлогоднего. На 39,8% выросло производство минеральной, природной питьевой воды.

Самое большое снижение отмечено в заготовке дров – 32%.

Отставание по сравнению с прошлым годом показало производство сыра, молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира, произведенных по технологии сыра, творога – на 29,1%, а также молока – на 27,2%.

Почти на треть упало изготовление мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения.

ИСТОЧНИК KP.RU