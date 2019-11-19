В Ленинском районе Саратова отключили отопление

СЕГОДНЯ 08:51 2019-11-19T08:51:00+03:00

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В Ленинском районе Саратова сегодня, 19 ноября, отключат отопление.

- С 09:00 начался ремонт на теплотрассе на пересечении улиц Деловая и Тверская, — сообщили «КП-Саратов» в Саратовском филиале «Т Плюс».

Из-за этого отопления не будет на множестве улиц, среди которых: 1 и 2-й Телеграфные проезды, Вишневый проезд, Вишневая, Деловая, Лунная, проспект 50 лет Октября, Тверская, Саперная и другие.

Планируется, что тепло подадут жителям домов к 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU