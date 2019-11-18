2019-11-18T23:20:22+03:00
Происшествия

Под Саратовом после лобового столкновения с фурой сгорел водитель Mitsubishi Lanser

Водителю большегруза оказали медицинскую помощь
Поделиться:
ДТП фуры и Lancer под Саратовом. Фото облспасаДТП фуры и Lancer под Саратовом. Фото облспаса
Изменить размер текста:

Вечером 18 ноября в Советском районе Саратовской области на трассе Саратов-Ершов произошло смертельное ДТП.

Лоб в лоб столкнулись фура и Mitsubishi Lancer. Сразу после аварии вспыхнул пожар, легковой автомобиль огнем уничтожен полностью.

Рулевой Mitsubishi погиб на месте, его личность устанавливается. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.

32-летний водитель большегруза из огня спасся, ему оказали помощь прибывшие на место столкновения медики «скорой». От госпитализации он отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» завершил организацию Wi-Fi сети в более чем 6000 отделениях Сбербанка
Саратовские спортсмены взяли 14 медалей открытого турнира по дзюдо
Столичный мошенник оставил жительницу Балакова без 100 тыс. рублей
В Саратовской области 700 жителей присоединились к проекту «Киноновинки — региону»
В Ершове рецидивисту добавили срок за нежелание отмечаться
ООО «КВС» реконструирует канализационный коллектор по Песчано-Уметскому тракту
Благодаря усилиям прокуратуры инвалиды могут попасть в кафе Ершова
Горе-рыбаков на трех «Нивах» вытащили из болота саратовские спасатели
В Саратове пройдет выставка Фуада Кязымова
С коров Саратовской области надоили 110 тыс. тонн молока
В Саратове пройдет чемпионат по спортивной игре бочча
В Саратове полыхало кафе «Старый Баку»
Более миллиона саратовцев привились от гриппа
ДТП на трамвайных путях в Саратове перекрыло движение маршрута №3
Саратов готовится к выставке Боголюбова и Айвазовского
Мэр Саратова потребовал от застройщиков вычеркнуть из рекламных буклетов школы и детсады, которые строить на самом деле не будут
Жительница Саратова отомстила любовнице мужа и получила пятитысячный штраф
Мэр Саратова призвал арендаторов разобраться с фасадами зданий на проспекте Кирова
В Энгельсе мужчина украл чужой велосипед и сдал в скупку
Государству вернули 15,7 гектара земель Саратовского авиационного завода
Губернатор Радаев обсудил с депутатами проект бюджета Саратовской области на 2020 год
Трофимовский мост закрылся приблизительно на год