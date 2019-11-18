Под Саратовом после лобового столкновения с фурой сгорел водитель Mitsubishi Lanser
Водителю большегруза оказали медицинскую помощь
ДТП фуры и Lancer под Саратовом. Фото облспаса
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Вечером 18 ноября в Советском районе Саратовской области на трассе Саратов-Ершов произошло смертельное ДТП.
Лоб в лоб столкнулись фура и Mitsubishi Lancer. Сразу после аварии вспыхнул пожар, легковой автомобиль огнем уничтожен полностью.
Рулевой Mitsubishi погиб на месте, его личность устанавливается. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.
32-летний водитель большегруза из огня спасся, ему оказали помощь прибывшие на место столкновения медики «скорой». От госпитализации он отказался.
ИСТОЧНИК KP.RU