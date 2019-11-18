Горе-рыбаков на трех «Нивах» вытащили из болота саратовские спасатели спасатели
Для вызволения людей, которые оставались в машинах, пришлось использовать ттяжелую дорожную технику
Автомобили глубоко увязли в болоте. Фото облспаса
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Рано утром 18 ноября в Воскресенском районе недалеко от села Подгорное, в болото засосало два автомобиля «Нива» с рыбаками, которые ехали на реку Терешка.
Как сообщили областные спасатели, приехавшие на вызов, к моменту их прибытия в болоте увязли уже три машины – еще одну «Ниву» рыбаки пригласили на помощь, но автомобиль оказался беспомощен.
Спасатели несколько часов пытались звлечь машины с людьми, которым велели оставаться внутри. В результате вытащить «Нивы» из болота смогла только тяжелая дорожная техника, которую вызвали к месту ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU