Горе-рыбаков на трех «Нивах» вытащили из болота саратовские спасатели спасатели

СЕГОДНЯ 16:10 2019-11-18T16:10:23+03:00

Для вызволения людей, которые оставались в машинах, пришлось использовать ттяжелую дорожную технику

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Рано утром 18 ноября в Воскресенском районе недалеко от села Подгорное, в болото засосало два автомобиля «Нива» с рыбаками, которые ехали на реку Терешка.

Как сообщили областные спасатели, приехавшие на вызов, к моменту их прибытия в болоте увязли уже три машины – еще одну «Ниву» рыбаки пригласили на помощь, но автомобиль оказался беспомощен.

Спасатели несколько часов пытались звлечь машины с людьми, которым велели оставаться внутри. В результате вытащить «Нивы» из болота смогла только тяжелая дорожная техника, которую вызвали к месту ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU