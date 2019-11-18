ДТП на трамвайных путях в Саратове перекрыло движение маршрута №3
Два автомобиля столкнулись на перекрестке Технической и 50 лет Октября
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На перекрестке улиц Техническая и проспекта 50 лет Октября столкнулись два автомобиля. По данным оцевидцев, это ВАЗ-2114 и внедорожник Nissan.
Машины столкнулись на трамвайных путях, которые идут через перекресток. В результате отсановлено движение маршрута №3 в сторону центра города.
В районе столкновения образовались серьезные заторы.
ИСТОЧНИК KP.RU