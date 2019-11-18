2019-11-18T14:13:09+03:00
Общество

Трофимовский мост закрылся приблизительно на год

Закрытие путепровода в Ленинском районе обещает саратовцам серьезные заторы в этой части города
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Как предупреждали в администрации Саратова, движение по Трофимовскому мосту полностью перекрыто сегодня, 18 ноября, с 12 часов дня.

Троллейбус «пятерка» будет курсировать от Музейной площади до поселка Елшанка, не сворачивая на мост.

Автобус №6 будет ходить через мост на 3-й Дачной, далее через кольцо СНИИМ по улице Шехурдина до пересечения со 2-й Прокатной. А оттуда до дворца «Техстекло» по Измайлова, Загороднева, Ломоносова. Конечная будет там, где сейчас останавливается троллейбус №5 — на улице Зеркальная.

Автомобилистам нужно выбирать другие пути проезда.

Напомним, необходимость закрытия моста связана с его высоким износом и предстоящей реконструкцией. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и обойдутся почти в миллиард рублей.

Виктор Морозов, руководитель ООО «Институт «Проектмостореконструкция», ранее уточнил, что проект возник из-за плохого состояния путепровода, дальше тянуть некуда. Реконструкция продлится приблизительно год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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