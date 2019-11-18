Чиновники уверены, что банкротство «Тролзы» не помешает новому собственнику производить троллейбусы
В министерстве промышленности Саратовской области утверждают, что ПК «Транспортные системы» уже начало производство новых троллейбусов на площадке банкротящегося завода «Тролза» в Энгельсе.
Как уже ранее заявлял министр Андрей Архипов, часть коллектива уже перешла на новое предприятие.
- Задачей министерства промышленности и энергетики области в частности и правительства области в целом является сохранение на энгельсской площадке производства троллейбусов и трудового коллектива. В данном случае не имеет значения, какая именно форма собственности будет использована, — говорится в сообщении регионального минпрома.
Между тем стало известно об очередном иске к «Тролзе».
Как сообщается на сайте Арбитражного суда области, претензии на 478 млн рублей к энгельсскому предприятию предъявило министерство промышленности и энергетики РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU