Следователи начали проверку взрыва газа под Энгельсом

СЕГОДНЯ 10:29 2019-11-17T10:29:13+03:00

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В Саратовской области начата проверка ЧП под Энгельсом, где сегодня утром, 17 ноября, обрушился дом. Напомним, что это случилось в поселке Пробуждение, на улице Эльтонская, 40.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по предварительной версии, причиной обрушения стал хлопок, который произошел в 08:40.

- Когда семья вернулась из гостей и включила свет в коридоре, раздался хлопок, после чего конструкции дома обрушились, – рассказали в ведомстве.

Медицинская помощь потребовалась всем членам семьи. Были госпитализированы четыре человека: 55, 30, 26 и 1,5 лет.

После обследования завалов больше людей там не обнаружено.

- В качестве основной версии произошедшего предварительно рассматривается взрыв бытового газа, – отметили в СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU