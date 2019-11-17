Найденная в Волге женщина была зарезана
Возбуждено уголовное дело об убийстве
Фото СУ СКР по Саратовской области
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Следователи СУ СКР по Саратовской области возбудили уголовное дело по факту убийства женщины, тело которой обнаружено в Волге.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, тело погибшей нашел рыбак к Вольсе, в районе дома №40 по улице Речная.
При осмотре установлено, что на груди и животе погибшей имеются многочисленные колото-резаные раны.
Сейчас следователи устанавливают личность погибшей.
ИСТОЧНИК KP.RU