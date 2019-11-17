Найденная в Волге женщина была зарезана

СЕГОДНЯ 08:44 2019-11-17T09:08:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи СУ СКР по Саратовской области возбудили уголовное дело по факту убийства женщины, тело которой обнаружено в Волге.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, тело погибшей нашел рыбак к Вольсе, в районе дома №40 по улице Речная.

При осмотре установлено, что на груди и животе погибшей имеются многочисленные колото-резаные раны.

Сейчас следователи устанавливают личность погибшей.

ИСТОЧНИК KP.RU