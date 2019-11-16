Следователи проводят проверку после обнаружения в реке тела женщины

16 Нояб. 19:55 2019-11-16T19:55:20+03:00

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Следователи проводят проверку по факту обнаружения в Волге тела женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по предварительным данным 16 ноября днем в Вольске неподалеку от Речной улицы мужчина-рыбак обнаружил в воде тело.

Прибывшие спасатели вытащили из водоема мертвую женщину.

Следователи осмотрели место происшествия, сейчас проводится судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины ее смерти, обстоятельства трагедии и личность погибшей устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU