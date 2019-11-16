Скончавшийся политик Никита Исаев собирался посетить Саратов

СЕГОДНЯ 15:16 2019-11-16T16:19:36+03:00

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Сегодня, 16 ноября, около трех часов ночи оборвалась жизнь федерального политика-оппозиционера, директора Института актуальной экономики, колумниста и ведущего Радио «Комсомольская правда» 41-летнего Никиты Исаева.

О трагедии сообщила его помощница, Алина Жестовская, в соцсети Facebook.

- Друзья, это кошмарный сон. Но я уже не надеюсь проснуться. И я не стану сейчас писать официальных информсообщений. Отнеситесь к этому, как к словам женщины, переживающей утрату, и только. Сегодня ночью скоропостижно ушел мой любимый человек, смысл и суть всего. Мы были в этот момент вместе. Он очень многое делал для меня и даже в этот момент, который я пока не понимаю, как пережить, он оказался рядом со мной, — написала она.

«Многие тратят десятилетия на то, что он сделал в короткий срок». Не стало Никиты Исаева 00:00 00:00

По информации «Комсомольской правды», Никите Исаеву стало плохо в поезде Тамбов — Москва, на ближайшей станции Узуново ему вызвали скорую помощь.

- С чувством выполненного долга, направляюсь в Москву, оставляя здесь бороться тех кто знает свой регион лучше меня. Я же включаю регион в свои списки наиболее активных оппозиционных групп. 2019-2021 годы на Тамбовщине будут крайне любопытными, — его последнее сообщение в соцсети Telegram, написанное в 22:23 15 ноября. Спасти политика врачам не удалось, он умер от сердечно-сосудистой недостаточности и остановки сердца. Тело погибшего доставили в столицу на Павелецкий вокзал.

Напомним, ранее, в июле 2018 года, Никита Исаев посещал Саратов в рамках проекта «Реальная Россия». Он отметил «беспросветный мрак» города Ртищево — алкоголизм, отсутствие предприятий и всего 30 тыс. населения.

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В Аткарске политик впервые за свою поездку по региону встретил дорожных инспекторов. Они проверили машину, пообщались, произошел спокойный диалог.

По его мнению, ситуация в Саратове не отличается от общероссийской и в целом город оставил о себе приятные впечатления, поскольку есть регионы, где ситуация более плачевная.

Регион не являлся для Никиты Исаева чужим — он проводил здесь свое детство, много ходил на байдарках, его отец родился в Пугачеве. В этом же городе, а также Мокроусе, бывала его семья.

Однако политик не смог без сожаления заявить, что похвастаться региону нечем, а в его несбывшихся планах была еще одна поездка в Саратовскую область, в ноябре.

В ПАМЯТЬ О НИКИТЕ ИСАЕВЕ

Много лет Никита Исаев вёл программу о политике на Радио «Комсомольская правда». Все выпуски вы можете найти в архиве программы. А это - последний выпуск (слушать).

Никита Исаев: После критики ТВ, власти и оппозиции Галкину надо выдвигаться в президенты! Украины. Там как раз комик заканчивает свой хайп 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU