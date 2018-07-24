2018-07-26T14:44:56+03:00
Общество

Никита Исаев: похвастаться Саратовской области нечем

Лидер «Новой России» поделился впечатлениями от визита в наш регион
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Никита ИсаевНикита ИсаевФото: Соцсети
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Федеральный политик проехал по Саратовской области и поделился с «Комсомольской правдой» своими впечатлениями.

Впрочем, наш регион пятый на пути путешествия по России в рамках проекта «Реальная Россия» и Никита Исаев проехал Владимирскую, Рязанскую и Тамбовскую области, а также республику Мордовия.

- Когда выезжаешь за МКАД, начинается другая Россия и другая жизнь. Ее стоит посмотреть самому и показать другим. Тем, кто живет в Москве, хотя это не главное. Тем, кто просто хочет посмотреть на своих соседей, на свою страну. Я стараюсь передавать свои впечатления как обыватель. Чаще критично, но при этом, если есть за что хвалить, что ставить в пример, это тоже делать нужно, — рассказывает Никита Исаев.

Автопутешествие политика началось в Москве и завершится на Сахалине. Задача — максимально захватить все наши климатические и географические зоны: центральную часть России, Поволжье, Урал, Зауралье, Южный Урал, Алтай, Западную Сибирь, Байкал, Забайкалье, Дальний Восток и, собственно, сам Сахалин.

Знакомство с нашим регионом для Никиты Исаева началось с Ртищева. Хотя, признается он, Саратовская область для него не чужая.

- Мой отец родом из Пугачева. Моя семья была в Пугачеве, Мокроусе. Все свое детство проводил здесь. К тому же я много ходил на байдарках, в основном по Медведице и Хопру. Поэтому на ваш регион я настраивался особым образом, — говорит Никита Исаев. И тут же с сожалением констатирует, что похвастаться области нечем.

Разочарование от увиденного Никиту Исаева постигло буквально сразу после въезда в регион, первую остановку он сделал в Ртищеве.

- Что касается того же Ртищева, я увидел город вечером и абсолютно без подсветки. Фонари не горят. Тусклый свет в кафе. В обоих, которые я видел. Сидят мужики, о чем-то беседуют. Дорог нет. Из иллюминации только реклама кредитов. Какой-то тусклый беспросветный мрак. У девочки, которая приносила кофе, я спросил, как здесь живется. Она ответила: «Заберите меня отсюда, пожалуйста. Я больше не могу. Здесь все пьяные». Тридцатитысячный городок. Алкоголизм, отсутствие работы, предприятий — общеизвестные проблемы, — поделился общественник.

Когда Никита Исаев проезжал Аткарск, его впервые за поездку остановили инспекторы безопасности дорожного движения.

- Правда, очень были милы, поздоровались за руку со мной, познакомились. Проверили машину, осмотрели багажник. Очень уважительно разговаривали. Поговорил с ними о политике, даже записал сюжет. Они нормально говорили на камеру, в отличие от многих людей, которые боятся это делать, — рассказал лидер «Новой России».

В целом ситуация в Саратове, по мнению Исаева, не отличается от общероссийской.

- Встретил мужика, пенсионера. Он квас себе покупал. Он курит. Говорит, что полторы пачки в день. Пачка стоит 50 рублей, он контрафактные какие-то берет. Прикинули — 2 200 рублей в месяц. Пенсия, правда, у него относительно немаленькая — 12 тысяч рублей. Четыре тысячи за квартиру платит. Вот уже больше шести тысяч рублей. Две статьи расходов. А на оставшиеся деньги надо как-то выживать, — приводит пример политик, — При этом здесь у вас я первый раз увидел внедорожник «Мазератти». Даже в Москве не видел, хотя, может, там я и не присматривался. Здесь просто внимание привлекает. Или на турбазе «Веселый Роджер», где я остановился, праздновали юбилей какого-то человека. Фейерверк, дорогие автомобили — свадьба целая, человек двести. И так тоже живут. На пляжике огорожено отдельно для VIP, а где-то там за забором для остальных. Очень символично, прямо как власть и обслуживающее ее население. Отъехала куда-то очень далеко от людей и, более того, отгородилась забором. А еще правоохранительной системой, под которую закрыла еще бюджетное финансирование. Мы не знаем, на что идет примерно треть федерального бюджета. Вот примерно такая же ситуация в Саратове.

Хотя в целом, признался Никита Исаев, несмотря на весь негатив, Саратов оставил о себе теплое впечатление. Есть регионы, в которых ситуация более плачевная.

- Саратов где-то уступает, но в чем-то и обыгрывает, — подытожил общественник.

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