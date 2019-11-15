2019-11-15T16:16:45+03:00
Общество

Радаев анонсировал совещание по обманутым дольщикам с участием Вячеслава Володина

Оно запланировано ориентировочно на первую декаду декабря
Ольга Симонова
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Сегодня, 15 ноября, в правительстве Саратовской области проходит заседание по решению проблем обманутых дольщиков.

- Нам, областной власти, остается на следующий год завершить строительство 16 домов. Остальное берет на себя ДОМ.рф. В первой декаде декабря у нас пройдет совещание по самым тяжелым домам — с нулевой готовностью. Вероятно, его проведет Вячеслав Володин, который продвигает на своем уровне решение этих вопросов, — заявил губернатор Радаев на совещании по проблемам обманутых дольщиков.

Напомним, решение передать 31 дом компании ДОМ.РФ было принято 12 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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