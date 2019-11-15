2019-11-15T14:02:55+03:00
Общество

Водители автобусов №6 нарушают запрет проезда по Трофимовскому мосту

В мэрии не смогли оперативно прокомментировать ситуацию
Екатерина Семенова
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Водители автобусов маршрута №6 в Саратове проигнорировали объявление о закрытии Трофимовского моста для общественного транспорта.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», с 12 ноября автобусы №6 и троллейбусы №5 должны были изменить маршруты в связи с работами на путепроводе.

Однако запрет восприняли только водители электротранспорта. Автобусы по-прежнему проезжают через мост, в чем лично убедился корреспондент «КП-Саратов».

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

В мэрии Саратова не смогли оперативно ответить на вопрос, почему так произошло.

Также пока нет точной даты, когда мост закроют полностью, в том числе для автомобилей. Ранее предполагалось, что это произойдет уже в конце недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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