Водители автобусов №6 нарушают запрет проезда по Трофимовскому мосту
Водители автобусов маршрута №6 в Саратове проигнорировали объявление о закрытии Трофимовского моста для общественного транспорта.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», с 12 ноября автобусы №6 и троллейбусы №5 должны были изменить маршруты в связи с работами на путепроводе.
Однако запрет восприняли только водители электротранспорта. Автобусы по-прежнему проезжают через мост, в чем лично убедился корреспондент «КП-Саратов».
.Фото: Екатерина Семенова
В мэрии Саратова не смогли оперативно ответить на вопрос, почему так произошло.
Также пока нет точной даты, когда мост закроют полностью, в том числе для автомобилей. Ранее предполагалось, что это произойдет уже в конце недели.
ИСТОЧНИК KP.RU