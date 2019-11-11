Движение троллейбуса через Трофимовский мост прекращается с 12 ноября

СЕГОДНЯ 14:45 2019-11-11T15:14:13+03:00

Мэр Саратова побывал на Трофимовском мосту, который закрывается на реконструкцию Фото: Ольга Симонова

С 15 ноября по мосту и под ним закроется движение для всех видов транспорта

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Сегодня, 11 ноября, мэр Саратова Михаил Исаев посетил Трофимовский мост в Ленинском районе, уже 15 ноября закрывающийся на реконструкцию, которая продлится не менее года.

Напомним, автобусы №6 и троллейбусы №5 будет идти в объезд уже с завтра, 12 ноября, сегодня ночью будут демонтировать опору контактной сети, автомобилистам путь закроют к концу недели.

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- На территории города находятся с десяток путепроводов, но они служат уже десятилетиями. После экспертизы было принято решение этот реконструировать. Будет полное перекрытие, демонтаж. К ноябрю 2020 работа будет завершена и новый мост будет открыт, — сказал Исаев.

Проект идет совместно с железной дорогой, потому что Трофимовский мост проходит и над железнодорожными путями.

Проект предусматривает полную разборку старого и сборку нового моста, строительство обходных путей, установку светофоров, специальных пандусов для инвалидов.

Исаев попросил крутить без остановки в троллейбусах оповещения об изменении схемы движения, а также оповестить людей, жителей Ленинского района объявлениями на остановках.

Сергей Кузнецов, зампред комитета дорожного хозяйства горадминистрации отметил, что работы идут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также Кузнецов рассказал, что скоро на улице Шехурдина поставят два новых светофора для регулировки движения во время перекрытия моста.

ИСТОЧНИК KP.RU