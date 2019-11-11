Движение троллейбуса через Трофимовский мост прекращается с 12 ноября
Сегодня, 11 ноября, мэр Саратова Михаил Исаев посетил Трофимовский мост в Ленинском районе, уже 15 ноября закрывающийся на реконструкцию, которая продлится не менее года.
Напомним, автобусы №6 и троллейбусы №5 будет идти в объезд уже с завтра, 12 ноября, сегодня ночью будут демонтировать опору контактной сети, автомобилистам путь закроют к концу недели.
.
.
- На территории города находятся с десяток путепроводов, но они служат уже десятилетиями. После экспертизы было принято решение этот реконструировать. Будет полное перекрытие, демонтаж. К ноябрю 2020 работа будет завершена и новый мост будет открыт, — сказал Исаев.
Проект идет совместно с железной дорогой, потому что Трофимовский мост проходит и над железнодорожными путями.
Проект предусматривает полную разборку старого и сборку нового моста, строительство обходных путей, установку светофоров, специальных пандусов для инвалидов.
Исаев попросил крутить без остановки в троллейбусах оповещения об изменении схемы движения, а также оповестить людей, жителей Ленинского района объявлениями на остановках.
Сергей Кузнецов, зампред комитета дорожного хозяйства горадминистрации отметил, что работы идут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также Кузнецов рассказал, что скоро на улице Шехурдина поставят два новых светофора для регулировки движения во время перекрытия моста.
ИСТОЧНИК KP.RU