Саратовскому музею краеведения передали личное дело Василия Чапаева
В Саратовский областной музей краеведения и его филиал, Дом-музей В. И. Чапаева в Балакове, передали копии личного дела Василия Чапаева — легендарного комдива Гражданской войны. Этот подарок сделал директор Центрального музея Вооруженных Сил РФ Александр Никонов.
Передача документов директору саратовского музея Евгению Казанцеву произошла в Санкт-Петербурге в рамках VIII Международного культурного форума.
Там же было подписано соглашение о сотрудничестве между Саратовским областным музеем краеведения и Центральным музеем Вооруженных Сил РФ.
Чапаев был призван в царскую армию в 1908 году из Балакова Саратовской области, а впоследствии проходил службу, в частности, в Аткарске.
Сегодня в Пугачеве Саратовской области находится дом-музей, где он жил и работал в 1919 году и где была сформирована Чапаевская 25-я стрелковая дивизия.
В Балакове Саратовской области находится дом-музей, где Чапаев жил до 1908 года.
ИСТОЧНИК KP.RU