Саратовскому музею краеведения передали личное дело Василия Чапаева

СЕГОДНЯ 15:53 2019-11-14T16:03:58+03:00

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В Саратовский областной музей краеведения и его филиал, Дом-музей В. И. Чапаева в Балакове, передали копии личного дела Василия Чапаева — легендарного комдива Гражданской войны. Этот подарок сделал директор Центрального музея Вооруженных Сил РФ Александр Никонов.

Передача документов директору саратовского музея Евгению Казанцеву произошла в Санкт-Петербурге в рамках VIII Международного культурного форума.

Там же было подписано соглашение о сотрудничестве между Саратовским областным музеем краеведения и Центральным музеем Вооруженных Сил РФ.

Чапаев был призван в царскую армию в 1908 году из Балакова Саратовской области, а впоследствии проходил службу, в частности, в Аткарске.

Сегодня в Пугачеве Саратовской области находится дом-музей, где он жил и работал в 1919 году и где была сформирована Чапаевская 25-я стрелковая дивизия.

В Балакове Саратовской области находится дом-музей, где Чапаев жил до 1908 года.

ИСТОЧНИК KP.RU