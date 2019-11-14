Под Вольском планируется создать мемориал летчика Виктора Талалихина
По инициативе депутата Государственной думы Вячеслава Володина в селе Тепловка Вольского района ведутся работы по увековечиванию памяти Героя Советского Союза Виктора Талалихина.
Летчик одним из первых в истории совершил ночной таран самолета противника.
Теперь здесь планируется создать мемориальный комплекс, в который войдут музей и памятник.
Дом, где родился Виктор Талалихин, является памятником культурного наследия.
По словам главы района Виталия Матвеева, сейчас проектно-сметная документация на его ремонт проходит экспертизу. После утверждения всех документов дом отремонтируют и создадут там музей. Уже завершены работы по благоустройству прилегающей территории.
- До 1 декабря в селе будет установлен новый памятник Герою, а на гранитных плитах возле него будут высечены имена участников Великой Отечественной войны — уроженцев Тепловки, — отметил Матвеев.
ИСТОЧНИК KP.RU