2019-11-14T13:20:52+03:00
Общество

Панков: Академия права не будет дипломы печь, как пирожки

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Депутат Госдумы Николай Панков высказался в своем телеграм-канале «Пара слов» о декриминализации вуза.

- Нельзя не отметить новые шаги по стабилизации ситуации в юридической академии. Вижу и другое. В СМИ появляется много лжи о работе новой администрации, на самом деле конструктивной и открытой. Это не всем нравится. И запускают деньги против наведения порядка.

Как ранее говорил, правоохранители работают по декриминализации вуза. Руководство закрывает иногородние филиалы в Смоленске и Астрахани. Мы не против, чтобы учились студенты со всех регионов. Но хотелось бы, чтобы наши бюджетные места находились в области. А на стороне было 100 бюджетных мест в Смоленске и 100 — в Астрахани.

Думаю, если эффективно тратить средства, то можно было и ремонт в общежитии делать. Или зарплату повышать. Как утверждают, неэффективная, кабальная аренда у коммерческих фирм. Так, за здание на «Стрелке» ежегодно платят 27 млн рублей. А академия может обойтись и без него. Думаю, что юридической академии не нужна и пекарня в Базарно-Карабулакском районе площадью 200 кв. м. Хотя, может, раньше администрация вуза там дипломы как пирожки выпекала. Возможно, продавая в филиалах Смоленска и Астрахани.

Кстати, как отмечают, директор Смоленского филиала является родственником какого-то должностного московского лица. Оттуда шли жалобы от студентов, а директор, дожидаясь, возможно, крышевания из Москвы, уходить не хочет. Он не понимает, что и крыши при шторме сносит. А бывает, что и у кого-то сносит их, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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