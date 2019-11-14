Торгово-промышленная палата Саратовской области съехала с Шелковичной
Торгово-промышленная палата Саратовской области переехала на новый адрес. Удаленное размещение от центра на Шелковичной ТПП поменяла на центр города — Первомайская, 74а. Это по соседству с городской администрацией, Первым кассационным судом и напротив областной думы.
- Помещение, арендуемое палатой, относится к памятникам архитектуры и известно в Саратове, как дом архитектора Петрова и здание ремесленной управы. В нем разместятся рабочие кабинеты руководства и сотрудников ТПП, каминный зал, пресс-центр. И, как прежде, гостей палаты будет встречать Меркурий — знакомый всем покровитель торговли и ремесел, — сообщается в информационном сообщении ТПП по случаю переезда.
Все телефоны, адреса электронной почты отделов и специалистов, как заверяют в ТПП, останутся прежними.
ИСТОЧНИК KP.RU