2019-11-14T13:18:48+03:00
Общество

Торгово-промышленная палата Саратовской области съехала с Шелковичной

Теперь ТПП размещается в отреставрированном особняке в центре города, у нее появился каминный зал
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Новое здание ТПП в СаратовеНовое здание ТПП в Саратове
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Торгово-промышленная палата Саратовской области переехала на новый адрес. Удаленное размещение от центра на Шелковичной ТПП поменяла на центр города — Первомайская, 74а. Это по соседству с городской администрацией, Первым кассационным судом и напротив областной думы.

- Помещение, арендуемое палатой, относится к памятникам архитектуры и известно в Саратове, как дом архитектора Петрова и здание ремесленной управы. В нем разместятся рабочие кабинеты руководства и сотрудников ТПП, каминный зал, пресс-центр. И, как прежде, гостей палаты будет встречать Меркурий — знакомый всем покровитель торговли и ремесел, — сообщается в информационном сообщении ТПП по случаю переезда.

Все телефоны, адреса электронной почты отделов и специалистов, как заверяют в ТПП, останутся прежними.

ИСТОЧНИК KP.RU

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