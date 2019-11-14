Региональный оператор оценивает предварительные итоги эксперимента в Волжском районе

СЕГОДНЯ 11:02 2019-11-14T11:18:22+03:00

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За полтора месяца до окончания эксперимента по внедрению раздельного накопления твердых коммунальных отходов в Волжском районе Саратова Региональный оператор по обращению с ТКО выявил основные проблемы, с которыми столкнулись мусоровывозящие компании.

Главной сложностью стал сброс строительных и иных отходов в оранжевые контейнеры, предназначенные только для сбора «мокрого» пищевого мусора. Под каждый вид отходов мусоровывозящими компания была выделена специальная техника. Для оранжевых контейнеров — с автоматическим механизмом уплотнения отходов при погрузке. В случае попадания в них жесткого и габаритного мусора, механизмы выходят из строя. Поэтому, чтобы предотвратить их поломку, смешанный в оранжевых контейнерах мусор забирает спецтехника без механизмов уплотнения и изначально рассчитанная на другой вид контейнеров.

- Наши специалисты внимательно следят за ходом эксперимента. Ежедневно проводятся исследования морфологического состава отходов, попадающего в контейнеры различного типа. Зачастую, в контейнерах оказывается не тот тип отходов, для которых они предназначены. Это касается даже сеток для ПЭТ-бутылок, куда выбрасывают и пакеты с пищевыми отходами, и ветки деревьев. Эксперимент длится уже почти три месяца. Активные и сознательные граждане хорошо восприняли нововведение. Мы получаем обратную связь, где люди советуют, как лучше организовать процесс. В то же время мы должны учитывать позицию всех жителей и экономическую эффективность модели раздельного накопления. По итогам эксперимента, который закончится в конце года, именно органы власти примут решение о перспективе его дальнейшего распространения, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Напоминаем, что на 160 контейнерных площадках Волжского района установлены накопители трех типов: синяя сетка-контейнер для ПЭТ-бутылок, оранжевый контейнер для неперерабатываемых «мокрых» отходов (пищевые остатки, предметы гигиены и т. п.) и зеленый контейнер для «сухих» отходов, подлежащих переработке (металл, стекло, пластик, макулатура). Чтобы обеспечить раздельный вывоз отходов, была изменена логистика мусоровывозящей техники, предусмотрены отдельные мусоровозы под каждый тип отходов.

Обособленно собранные отходы в Волжском районе проходят последующую сортировку. Например, собранные в ПЭТ-сетке отходы в дальнейшем рассортировываются минимум на шесть фракций в соответствии с типом и маркировкой. Каждая фракция проходит процесс брикетирования для последующей отправки на глубокую переработку и возврата в хозяйственный оборот.

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ИСТОЧНИК KP.RU