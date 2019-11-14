2019-11-14T09:39:21+03:00
Происшествия

В Балакове серийный бомж-грабитель нападал на пенсионерок

Это не первое его преступление
Ольга Симонова
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В Балакове Саратовской области в отношении 32-летнего задержанного бомжа вчера, 13 ноября, возбудили еще несколько уголовных дел.

- Заявление 72-летней женщины поступило днем 7 ноября. Она рассказала, что у дома №76 по улице Садовая неизвестный отобрал у нее сумочку, в которой было 700 рублей и ключи от квартиры, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Также в 17:28 вчера, 13 ноября, в отдел обратилась 81-летняя гражданка и рассказала, что ее ограбили у магазина «Лента» 9 ноября. Злоумышленник забрал у нее пакет с кошельком, в котором было 910 рублей.

В обоих случаях были возбуждены уголовные дела. 32-летний рецидивист остался задержанным на время расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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