В Балакове бомж отобрал у женщины сумку с телефоном и пропуском на работу

СЕГОДНЯ 09:14 2019-11-13T09:14:51+03:00

Его оставили под стражей, где он и был

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В Балакове Саратовской области полиция вчера, 12 ноября, раскрыла ограбление.

- Заявление 41-летней женщины поступило вечером 11 ноября. Она рассказала, что на улице Титова у нее отобрали сумку, а в ней был телефон Samsung Galaxy J3, две банковские карты, перчатки, ключи и пропуск на работу, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители возбудили уголовное дело и поняли, что преступление совершил задержанный 32-летний бомж, ранее уже «сидевший» за грабежи, кражу и насильственные действия сексуального характера.

Его также оставили под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU