Михаил Турецкий о Саратове: Здесь потрясающие люди!
Михаил Турецкий в Саратове.
Вчера, 13 ноября, на мастер-классе в Саратовском областном колледже искусств вокалистки коллектива SOPRANO спели для присутствующих, продемонстрировав свои вокальные данные.
Также девушки и Михаил Турецкий, народный артист и основатель «Хора Турецкого», отвечали на различные вопросы студентов, например, какие они акценты делают в музыке.
Коллектив SOPRANO в Саратове.
Михаил Турецкий рассказал корреспонденту «КП-Саратов» за что он любит Саратов.
- Я люблю Саратов за песню «Огней так много золотых», за Волгу, за чистоту, за историческую суть этого города и за людей, здесь потрясающие люди. Они любят свой город и не уезжают в Москву и за границу, молодцы! — сказал Турецкий.
В конце встречи участницам SOPRANO вручили цветы, и они хором вместе с Михаилом Турецким и студентами проголосили «Саратов».
ИСТОЧНИК KP.RU