Михаил Турецкий о Саратове: Здесь потрясающие люди!

СЕГОДНЯ 09:19 2019-11-14T09:30:07+03:00

Основатель «Хора Турецкого» рассказал за что любит наш город [видео]

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Вчера, 13 ноября, на мастер-классе в Саратовском областном колледже искусств вокалистки коллектива SOPRANO спели для присутствующих, продемонстрировав свои вокальные данные.

Также девушки и Михаил Турецкий, народный артист и основатель «Хора Турецкого», отвечали на различные вопросы студентов, например, какие они акценты делают в музыке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/743694" frameborder="0"></iframe> Коллектив SOPRANO в Саратове.

Михаил Турецкий рассказал корреспонденту «КП-Саратов» за что он любит Саратов.

- Я люблю Саратов за песню «Огней так много золотых», за Волгу, за чистоту, за историческую суть этого города и за людей, здесь потрясающие люди. Они любят свой город и не уезжают в Москву и за границу, молодцы! — сказал Турецкий.

В конце встречи участницам SOPRANO вручили цветы, и они хором вместе с Михаилом Турецким и студентами проголосили «Саратов».

ИСТОЧНИК KP.RU