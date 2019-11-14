2019-11-14T09:30:07+03:00
Звезды

Михаил Турецкий о Саратове: Здесь потрясающие люди!

Основатель «Хора Турецкого» рассказал за что любит наш город [видео]
Ольга Симонова
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Михаил Турецкий в Саратове.

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Вчера, 13 ноября, на мастер-классе в Саратовском областном колледже искусств вокалистки коллектива SOPRANO спели для присутствующих, продемонстрировав свои вокальные данные.

Также девушки и Михаил Турецкий, народный артист и основатель «Хора Турецкого», отвечали на различные вопросы студентов, например, какие они акценты делают в музыке.

Коллектив SOPRANO в Саратове.

Михаил Турецкий рассказал корреспонденту «КП-Саратов» за что он любит Саратов.

- Я люблю Саратов за песню «Огней так много золотых», за Волгу, за чистоту, за историческую суть этого города и за людей, здесь потрясающие люди. Они любят свой город и не уезжают в Москву и за границу, молодцы! — сказал Турецкий.

В конце встречи участницам SOPRANO вручили цветы, и они хором вместе с Михаилом Турецким и студентами проголосили «Саратов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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