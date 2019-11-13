2019-11-14T10:19:35+03:00
Звезды

Турецкий в Саратове рассказал, как отбирали девушек в группу SOPRANO

Из 150 претенденток остались только семь
Ольга СИМОНОВА
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Михаил Турецкий рассказал, как собирал участниц SOPRANOМихаил Турецкий рассказал, как собирал участниц SOPRANOФото: Ольга Симонова
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Сегодня, 13 ноября, основатель «Хора Турецкого», народный артист Михаил Турецкий и вокалистки коллектива SOPRANO провели для учащихся Саратовского областного колледжа искусств творческую встречу. Также на мероприятии присутствовали ученики саратовских музыкальных школ.

Михаил Турецкий рассказал об истории создания хора и женской вокальной группы SOPRANO. Присутствующим на мероприятии показали видео с творчеством дам.

SOPRANO дополняет творчество «Хора Турецкого», но это совершенно другой вокал.

- К нам когда-то пришли на кастинг 150 девушек, из них мы выбрали 20 и репетировали с ними, а после отсеяли и оставили десять, — рассказал Михаил Турецкий.

Он отметил, что потом организаторы поняли, что десять — это тоже много и оставили только шестерых певиц и одну — запасную.

- Эта семерка выходит и взрывает зал, — заявил Турецкий.

. Фото: Ольга Симонова

.Фото: Ольга Симонова

Поклонники и поклонницы Фото: Ольга Симонова

Поклонники и поклонницыФото: Ольга Симонова

ИСТОЧНИК KP.RU

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