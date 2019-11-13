Турецкий в Саратове рассказал, как отбирали девушек в группу SOPRANO
Сегодня, 13 ноября, основатель «Хора Турецкого», народный артист Михаил Турецкий и вокалистки коллектива SOPRANO провели для учащихся Саратовского областного колледжа искусств творческую встречу. Также на мероприятии присутствовали ученики саратовских музыкальных школ.
Михаил Турецкий рассказал об истории создания хора и женской вокальной группы SOPRANO. Присутствующим на мероприятии показали видео с творчеством дам.
SOPRANO дополняет творчество «Хора Турецкого», но это совершенно другой вокал.
- К нам когда-то пришли на кастинг 150 девушек, из них мы выбрали 20 и репетировали с ними, а после отсеяли и оставили десять, — рассказал Михаил Турецкий.
Он отметил, что потом организаторы поняли, что десять — это тоже много и оставили только шестерых певиц и одну — запасную.
- Эта семерка выходит и взрывает зал, — заявил Турецкий.
.Фото: Ольга Симонова
Поклонники и поклонницыФото: Ольга Симонова
ИСТОЧНИК KP.RU