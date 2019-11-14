Во время квеста в Саратове парень упал на дно 15-метрового нефтяного резервуара

СЕГОДНЯ 07:34 2019-11-14T09:00:16+03:00

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Специалисты областной службы спасения вырезали отверстие в стенке пустого резервуара для нефти на улице Соколовая гора, 5/1, чтобы спасти мужчину, который туда упал.

Как выяснилось, парень оказался там в ходе игры — квеста «Дозор». Каким было задание пока не известно, но в ходе выполнения 22-летний мужчина сорвался и упал на дно пустого резервуара с высоты 15 метров. Для того, чтобы прибывшие медики смогли вытащить мужчину, который получил множественные травмы, спасателям пришлось вырезать отверстие в металлическом резервуаре, достаточное, чтобы в него мог пройти человек с носилками.

Фото Саратовской областной службы спасения

Через него пострадавшего извлекли на носилках, и врачи ЦМК госпитализировали его в городскую больницу. Состояние мужчины оценивается как тяжелое

ИСТОЧНИК KP.RU