Во время квеста в Саратове парень упал на дно 15-метрового нефтяного резервуара
Специалисты областной службы спасения вырезали отверстие в стенке пустого резервуара для нефти на улице Соколовая гора, 5/1, чтобы спасти мужчину, который туда упал.
Как выяснилось, парень оказался там в ходе игры — квеста «Дозор». Каким было задание пока не известно, но в ходе выполнения 22-летний мужчина сорвался и упал на дно пустого резервуара с высоты 15 метров. Для того, чтобы прибывшие медики смогли вытащить мужчину, который получил множественные травмы, спасателям пришлось вырезать отверстие в металлическом резервуаре, достаточное, чтобы в него мог пройти человек с носилками.
Фото Саратовской областной службы спасения
Через него пострадавшего извлекли на носилках, и врачи ЦМК госпитализировали его в городскую больницу. Состояние мужчины оценивается как тяжелое
ИСТОЧНИК KP.RU