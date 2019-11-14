2019-11-14T08:58:11+03:00
Происшествия

В Саратовской области дети спрятались от пожара под кроватью, их не смогли найти

На пожаре в Турках погибли два мальчика четырех и пяти лет
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Фото с места пождара в Турках. Фото СУ СКР по Саратовской областиФото с места пождара в Турках. Фото СУ СКР по Саратовской области
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Вечером 13 ноября в райцентре Турки произошла трагедия — в пожаре погибли двое детей.

По данным следователей Ртищевского межрайонного следственного отдела, которые проводят осмотр места происшествия, 26-летняя мать детей, вместе со своим сожителем легли спать вечером 13 ноября, перед этим употребив спиртное. Спустя некоторое время мужчину разбудили сыновья женщины — четырех и пятилетние мальчики. Они сообщили взрослым, что дом загорелся.

Мужчина разбил окно, чтобы вытолкнуть туда детей, но испугавшись происходящего, ребята убежали и спрятались. Мужчина выпихнул через окно на улицу женщину, принялся искать малышей, но не нашел и выскочил из дома сам.

Прибывшие пожарные потушили возгорание и нашли детей — они спрятались под одной из кроватей в доме. Мальчиков нашли уже мертвыми.

Прибывшие медики госпитализировали женщину, которая успела получить ожоги.

В СКР уточнили, что идет доследственная проверка, а также пожарно-техническая экспертиза, которая укажет на причины возгорания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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