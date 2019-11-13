Прокуратура нашла нарушения при строительстве эллингов для лодочных баз в Саратове

СЕГОДНЯ 15:19 2019-11-13T15:19:33+03:00

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Управление по инженерной защите администрации Саратова оплатило по контракту строительство металлоконструкций – эллингов для размещения лодочных баз.

Подрядчик - ООО «Саратовский металлообрабатывающий завод» должен был использовать окраску металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской с применением ручного способа нанесения. Саратовская транспортная прокуратура с привлечением специалистов СГТУ установила, что вместо этого использовался механический способ окраски. Разница стоимости работ составила более 360 тыс. рублей.

Прокуроры обратились в Волжский районный суд Саратова после чего завод добровольно, не дожидаясь решения суда, вернул «сэкономленные» деньги в бюджет города.

- Материалы проверки направлены прокуратурой в СУ Приволжского ЛУ МВД России на транспорте для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, - сообщили в транспортной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU