2019-11-13T12:03:01+03:00
Общество

В Питерке за долги по налогам у фермера забрали тракторы и комбайны

Для погашения 3,5 млн долга перед налоговой у него дополнительно арестовали склад и гараж
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В Питерском районе Саратовской области местный предприниматель задолжал по налоговым платежам более 3,5 млн рублей.

Добровольно погасить долг он не торопился, и приставы решили ускорить процесс.

Для начала у фермера арестовали четыре единицы сельскохозяйственной техники.

При выезде на место работы должника с сотрудниками налоговой службы приставы еще и арестовали недвижимое имущество — гараж и склад. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Сейчас сотрудники службы оценивают арестованное имущество. Если предприниматель долг так и не погасит, помещения и техника уйдут с молотка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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