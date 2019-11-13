В Питерке за долги по налогам у фермера забрали тракторы и комбайны
В Питерском районе Саратовской области местный предприниматель задолжал по налоговым платежам более 3,5 млн рублей.
Добровольно погасить долг он не торопился, и приставы решили ускорить процесс.
Для начала у фермера арестовали четыре единицы сельскохозяйственной техники.
При выезде на место работы должника с сотрудниками налоговой службы приставы еще и арестовали недвижимое имущество — гараж и склад. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.
Сейчас сотрудники службы оценивают арестованное имущество. Если предприниматель долг так и не погасит, помещения и техника уйдут с молотка.
ИСТОЧНИК KP.RU