Мэр Саратова поручил разобраться с дрифтерами на проспекте Кирова
В соцсетях появилось видео дрифтующего на проспекте Кирова ВАЗ-2113.
Сегодня, 13 ноября, глава Саратова Михаил Исаев во время совещания в администрации поручил ГИБДД разобраться с этим, чтобы больше так не делали.
Отметим, что ролик с дрифтующей «тринадцатой» на странице 64pagoradu в соцсети Instagram набрал на данный момент 900 лайков и почти 6 тыс. просмотров. На видео запечатлено, как машина без номеров «крутится» на проспекте Кирова в районе «Детского мира».
Комментаторы записи разделились наполовину, одни поддерживают водителя, а другие отмечают, что из-за таких, как он, и рушится плитка на проспекте.
Дрифтеры на проспекте Кирова.Видео: 64pagoradu
Напомним, совсем недавно главную пешеходную зону Саратова полностью реконструировали, положили там новую плитку и высадили деревья.
ИСТОЧНИК KP.RU