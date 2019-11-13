2019-11-13T10:48:28+03:00
Происшествия

Мэр Саратова поручил разобраться с дрифтерами на проспекте Кирова

Водитель ВАЗ-2113 катался на проспекте у «Детского мира» [видео]
Дарья Вострикова
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Кадр из видео в InstagramКадр из видео в Instagram
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В соцсетях появилось видео дрифтующего на проспекте Кирова ВАЗ-2113.

Сегодня, 13 ноября, глава Саратова Михаил Исаев во время совещания в администрации поручил ГИБДД разобраться с этим, чтобы больше так не делали.

Отметим, что ролик с дрифтующей «тринадцатой» на странице 64pagoradu в соцсети Instagram набрал на данный момент 900 лайков и почти 6 тыс. просмотров. На видео запечатлено, как машина без номеров «крутится» на проспекте Кирова в районе «Детского мира».

Комментаторы записи разделились наполовину, одни поддерживают водителя, а другие отмечают, что из-за таких, как он, и рушится плитка на проспекте.

Дрифтеры на проспекте Кирова.Видео: 64pagoradu

Напомним, совсем недавно главную пешеходную зону Саратова полностью реконструировали, положили там новую плитку и высадили деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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