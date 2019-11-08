Володин о рекламе на проспекте Кирова: Отсутствие стиля и вкуса

СЕГОДНЯ 08:54 2019-11-08T13:10:30+03:00

Спикер ГД прогулялся вместе с горожанами по обновленной пешеходной зоне в центре Саратова [видео]

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин, который с рабочим визитом прибыл в Саратов, осмотрел реконструкцию проспекта Кирова — центральной пешеходной зоны города.

Он согласился с представителями Совета ветеранов, что навязчивая реклама для проспекта — лишнее.

- Должен быть стиль красивого города. Те, кто размещает здесь рекламу с нами на другой волне. Нужно посмотреть историю города, какой стиль у нас.

У города есть свой стиль и дизайн. У нас же тут консерватория, другие достопримечательности, — сказал Вячеслав Володин.

Что касается новой плитки, уложенной на проспекте, то Володин заметил шероховатости, но мэр города Исаев заверил, что у подрядчика «еще есть время все это сгладить».

Общественники, которые ожидали Володина на проспекте, заметили, что плитка неровная, чтобы зимой не было гололеда.

Мэр Исаев объяснил Володину, почему плитка на проспекте неровная

Мэр Исаев поддержал: на проспекте специальное покрытие, оно сделано для инвалидов.

Спикер ГД отметил, что, как правило, «молодежь чаще наворачивается зимой, потому что спешат, а ветераны и пенсионеры идут медленно и аккуратно».

Володин поинтересовался у горожан «нравится ли им это отсутствие стиля и вкуса», имея в виду произведенную реконструкцию пешеходной зоны.

- Вот Совет ветеранов и я, мы критикуем, и мэр с нами, — заметил Вячеслав Володин.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/742565" frameborder="0"></iframe> Володин о проспекте Кирова: Отсутствие стиля и вкуса.

ИСТОЧНИК KP.RU