Бизнесмен Волков отчитал мэрию Саратова

СЕГОДНЯ 16:33 2019-11-12T16:53:48+03:00

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Бизнесмен Михаил Волков выступил с резким заявлением о неспособности администрации Саратова решить организационные вопросы при введении в строй автополива на обновленном проспекте Кирова.

- В администрации Саратова «работают очень разные люди. Отношение некоторых должностных лиц к деревьям в городе широко известно, о чем в последние два года широко пишут жители в социальных сетях. Оценивать качество работы этих должностных лиц будут по деревьям и дорогам, а не по пресс-релизам, — заявил Волков.

Днем 12 ноября замглавы администрации Саратова по городскому хозяйству Максим Сиденко в комментарии, который распространила пресс-служба мэрии заметил, что «высказывания некоторых предпринимателей о якобы спонсорской помощи в установке капельного полива для зеленых насаждений. Но это не так». Сиденко пояснил, что это «всего несколько сотен метров трубы» и непонятно, будет ли спонсор завершать работы и когда. Чиновники в проекте этого не предусматривали, поэтому придется весной завершать все работы за счет мэрии, хотя денег на это не заложено.

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Михаил Волков заявил, что спонсоры проекта по автополиву деревьев давно и плотно работали с подрядчиком реконструкции проспекта и чиновниками мэрии и не знать об этом они не могли. Проблема заключается в том, что администрация Саратова должна оформить техусловия подключения полива к сетям ООО «КВС». Полтора месяца нет ответа мэрии на письмо по этому поводу от предпринимателей, установивших систему автополива за свой счет. Еще одно письменно обращение отправлено сегодня. Финансирование всех процедур предприниматель чиновникам гарантирует.

ИСТОЧНИК KP.RU