Мужчина хотел отремонтировать трактор-монумент и получил уголовное дело

СЕГОДНЯ 15:17 2019-11-12T15:55:16+03:00

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В суд передано уголовное дело о краже трактора с машинно-транспортной станции в Дергачевском районе Саратовской области.

Неисправный трактор ДТ-75 в течение нескольких лет находился в виде местной достопримечательности возле села Камышево. В августе директор машинно-транспортной станции, что в 17 км от села, подал заявление о пропаже монумента. Трактор все эти годы числился как имущество этой станции. Сумму ущерба оценили почти в 400 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали 40-летнего ранее не судимого жителя Краснопартизанского района, который признался, что трактор забрал себе. Он объяснил, что хотел починить двигатель, который был на месте, но трактор не заводился. Замысел мужчина успел исполнить частично: подогнав свой трактор, он на прицепе утащил «монумент» к себе во двор и даже начал ремонт, но ему помешали появившиеся сотрудники полиции.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенный трактор возвращен на место, дело ремонтника ушло в суд. Там могут оценить его намерения сроком до шести лет тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU