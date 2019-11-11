Панков подсчитал, сколько в Саратове миллионеров

СЕГОДНЯ 08:18 2019-11-11T08:28:20+03:00

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Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» подсчитал количество миллионеров и миллиардеров в Саратовской области и их вклад в развитие региона.

- Разные отклики получаю от людей по теме саратовских миллионеров. Вижу, задела проблема за живое. Хорошо когда люди в открытую высказывают свое мнение. Однако много появилось анонимов. А им звон монет разум затмевает. Привыкли и деньги тырить втихаря, и зарплату с налогами людям не платить. Радует, что таких мало. Большей частью люди в бизнесе порядочные.

Ранее приводили примеры, что в среднем зарплаты у нас ниже других регионов. Но как-то информация о богатых прошла мимо. А ведь и богатых людей много у нас. Просто не все об этом знают. Да и они об этом не говорят.

Приведу пример — в Саратове не меньше четырех официальных миллиардеров. Это тех, чей доход больше миллиарда рублей в год. Заметьте, за вычетом всех налогов, расходов на бизнес, зарплат персоналу и так далее. То есть на самом деле это миллиардов 30 прибыли в год. А неофициальных миллиардеров, думаю, в разы больше. Наверное, около 70 человек. Цифры поразительные.

Но миллионеров еще больше — их, думаю, порядка 400 человек. Причем долларовых. Причем таких, чей доход не меньше 60 млн рублей в год получается.

Почему жители не знают об этом? Во-первых, не все хотят такие доходы показывать. Вспомните, что в области мандаты некоторые депутаты сдавали, чтобы не обнародовать декларации. А работникам своим платили по минимуму. Слышал, что 12 тыс. рублей получают рабочие на предприятии, где доход составил 7 млрд в год. А предприятие входит минимум в тройку российских по выпуску продукции.

А во-вторых, конечно, по городу нашему не заметно, что столько тут богатых людей проживает. Нет желания у них вкладывать в него средства, о чем уже говорил.

Думаю, эту тему продолжим обсуждать с общественностью, пользователями соцсетей. Много фактов и примеров жители поднимают. Может, и другие причины выявим. Жду.

ИСТОЧНИК KP.RU