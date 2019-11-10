2019-11-10T19:01:16+03:00
Спорт

Саратовский баскетбольный «Автодор» победил «Калев»

Это первая победа саратовской команды в чемпионате Лиги ВТБ в этом году
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Саратовский «Автодор» 10 ноября в домашнем матче обыграл эстонский «Калев» со счетом 100:90.

Самым результативным в команде главного тренера Евгения Пашутина сегодня стал американец Айзея Хикс, набравший 28 очков.

Это первый матч, который выиграла саратовская команда в Лиге ВТБ в этом сезоне. До этих пор было лишь четыре поражения.

Следующая игра «Автодора» пройдет 16 ноября также в Саратове, сюда пожалует казахстанская «Астана».

ИСТОЧНИК KP.RU

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