Снос незаконных строений ведется постоянно: В мэрии Саратова не подтвердили массовое уничтожение гаражей
В мэрии Саратова не подтвердили информацию о якобы массовом сносе гаражей после убийства Лизы Киселевой.
- У нас постоянно ведется работа по демонтажу незаконных построек. Если строение незаконно, будь то гараж или ларек, то оно будет снесено. А именно массового сноса нет, – рассказали «КП-Саратов « в пресс-службе администрации города.
Однако этот процесс не связан с убийством 9-летней Лизы Киселевой и требованиями общественности снести гаражи.
Ранее мэр Саратова Михаил Исаев отмечал, что все гаражи будут проинвентаризированы, в случае выявления бесхозных – снесены.
- Мы не имеем права демонтировать строения, у которых есть законный собственник, – подчеркнули в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU