2019-11-09T12:42:58+03:00
Общество

Снос незаконных строений ведется постоянно: В мэрии Саратова не подтвердили массовое уничтожение гаражей

Ранее СМИ связали это с убийством Лизы Киселевой
Екатерина Семенова
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В мэрии Саратова не подтвердили информацию о якобы массовом сносе гаражей после убийства Лизы Киселевой.

- У нас постоянно ведется работа по демонтажу незаконных построек. Если строение незаконно, будь то гараж или ларек, то оно будет снесено. А именно массового сноса нет, – рассказали «КП-Саратов « в пресс-службе администрации города.

Однако этот процесс не связан с убийством 9-летней Лизы Киселевой и требованиями общественности снести гаражи.

Ранее мэр Саратова Михаил Исаев отмечал, что все гаражи будут проинвентаризированы, в случае выявления бесхозных – снесены.

- Мы не имеем права демонтировать строения, у которых есть законный собственник, – подчеркнули в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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