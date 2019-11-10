В Саратове открылась выставка необычных монет
В Год театра в Саратовском академическом театре оперы и балета открыли выставку редких монет, посвященных театральной тематике.
Экспозицию «Магия театра» организовало местное отделение Волго-Вятского ГУ Банка России.
В фойе театра можно увидеть не монеты из драгоценных металлов с изображениями композиторов, хореографов, режиссеров, а также отдельных сцен постановок, а лишь их изображения.
- Банк России выпускает подобные памятные монеты уже 30 лет. За это время было выпущено более 100 монет, посвященных театру, — рассказала Екатерина Бирюкова, управляющий Отделением Саратов Волго-Вятского ГУ Банка России.
ИСТОЧНИК KP.RU