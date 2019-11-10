В Саратове открылась выставка необычных монет

СЕГОДНЯ 14:50 2019-11-10T14:50:36+03:00

Монеты из драгметаллов не стали выставлять в театре оперы и балета, представив лишь их изображения

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В Год театра в Саратовском академическом театре оперы и балета открыли выставку редких монет, посвященных театральной тематике.

Экспозицию «Магия театра» организовало местное отделение Волго-Вятского ГУ Банка России.

В фойе театра можно увидеть не монеты из драгоценных металлов с изображениями композиторов, хореографов, режиссеров, а также отдельных сцен постановок, а лишь их изображения.

- Банк России выпускает подобные памятные монеты уже 30 лет. За это время было выпущено более 100 монет, посвященных театру, — рассказала Екатерина Бирюкова, управляющий Отделением Саратов Волго-Вятского ГУ Банка России.

ИСТОЧНИК KP.RU