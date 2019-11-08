2019-11-08T15:59:44+03:00
Происшествия

Многодетная семья в Узморье погибла из-за закрытой задвижки печи

Специалисты АО «Газпром газораспределение Саратовская область» оперативно прибыли на место трагедии
Екатерина Семенова
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Специалисты АО «Газпром газораспределение Саратовская область» прокомментировали трагедию, случившуюся в селе Узморье Энгельсского района.

- В частном доме в результате грубого нарушения правил установки и эксплуатации газового оборудования, предположительно, от отравления угарным газом погибли четверо детей и молодая женщина, — сообщили в АО «Газпром газораспределение Саратовская область».

ЧП случилось в шесть утра, в центральную диспетчерскую службу сигнал поступил в 06:33.

- Оперативно прибыв на место происшествия, специалисты газовой компании осмотрели домовладение и обнаружили: установленная в печь газовая горелка использовалась с закрытым шибером печи, что привело к скоплению угарного газа в помещении в концентрации, опасной для жизни и здоровья людей, — отметили специалисты газовой компании.

Кроме того, собственник жилья не заключил договор со специализированной организацией на техобслуживание внутридомового газового оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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