Многодетная семья в Узморье погибла из-за закрытой задвижки печи
Специалисты АО «Газпром газораспределение Саратовская область» прокомментировали трагедию, случившуюся в селе Узморье Энгельсского района.
- В частном доме в результате грубого нарушения правил установки и эксплуатации газового оборудования, предположительно, от отравления угарным газом погибли четверо детей и молодая женщина, — сообщили в АО «Газпром газораспределение Саратовская область».
ЧП случилось в шесть утра, в центральную диспетчерскую службу сигнал поступил в 06:33.
- Оперативно прибыв на место происшествия, специалисты газовой компании осмотрели домовладение и обнаружили: установленная в печь газовая горелка использовалась с закрытым шибером печи, что привело к скоплению угарного газа в помещении в концентрации, опасной для жизни и здоровья людей, — отметили специалисты газовой компании.
Кроме того, собственник жилья не заключил договор со специализированной организацией на техобслуживание внутридомового газового оборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU