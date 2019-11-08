Саратов может подружиться с французским городом Тулуза

СЕГОДНЯ 14:48 2019-11-08T14:48:16+03:00

Вопрос о сотрудничестве уже прорабатывается, сказал Исаев

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Саратов может сотрудничать с французским городом Тулуза.

- Этот вопрос сейчас прорабатывается, — сообщил мэр Саратова Михаил Исаев в своем Instagram по итогам сегодняшней встречи с Чрезвычайным и полномочным послом Французской Республики в России госпожой Сильви Берманн.

Также во время общения градоначальник озвучил, что муниципалитет заинтересован в совместных проектах по благоустройству.

Напомним, госпожа Сильви Берманн прибыла в Саратов для развития сотрудничества с Саратовской областью, а также чтобы поучаствовать в 15-летии общественной организации «Альянс Франсез-Саратов».

Французский посол уже успела осмотреть многие достопримечательности Саратова и возложила цветы к Вечному огню.

ИСТОЧНИК KP.RU