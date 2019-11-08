Саратов может подружиться с французским городом Тулуза
Саратов может сотрудничать с французским городом Тулуза.
- Этот вопрос сейчас прорабатывается, — сообщил мэр Саратова Михаил Исаев в своем Instagram по итогам сегодняшней встречи с Чрезвычайным и полномочным послом Французской Республики в России госпожой Сильви Берманн.
Также во время общения градоначальник озвучил, что муниципалитет заинтересован в совместных проектах по благоустройству.
Напомним, госпожа Сильви Берманн прибыла в Саратов для развития сотрудничества с Саратовской областью, а также чтобы поучаствовать в 15-летии общественной организации «Альянс Франсез-Саратов».
Французский посол уже успела осмотреть многие достопримечательности Саратова и возложила цветы к Вечному огню.
ИСТОЧНИК KP.RU