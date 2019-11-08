2019-11-08T14:48:16+03:00
Общество

Саратов может подружиться с французским городом Тулуза

Вопрос о сотрудничестве уже прорабатывается, сказал Исаев
Ольга Симонова
Поделиться:
Фото из Instagram Михаила ИсаеваФото из Instagram Михаила Исаева
Изменить размер текста:

Саратов может сотрудничать с французским городом Тулуза.

- Этот вопрос сейчас прорабатывается, — сообщил мэр Саратова Михаил Исаев в своем Instagram по итогам сегодняшней встречи с Чрезвычайным и полномочным послом Французской Республики в России госпожой Сильви Берманн.

Также во время общения градоначальник озвучил, что муниципалитет заинтересован в совместных проектах по благоустройству.

Напомним, госпожа Сильви Берманн прибыла в Саратов для развития сотрудничества с Саратовской областью, а также чтобы поучаствовать в 15-летии общественной организации «Альянс Франсез-Саратов».

Французский посол уже успела осмотреть многие достопримечательности Саратова и возложила цветы к Вечному огню.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В «Парке покорителей космоса» гостей будут кормить едой из тюбиков
Володин рассказал, зачем приезжал вместе с Абрамовичем на место приземления Гагарина
Следователи проверяют гибель двух женщин в сгоревшем доме под Вольском
В аэропорту «Гагарин» побит рекорд по числу пассажиров
В Саратове поймали рецидивиста, укравшего телефон
В Энгельсе отметили юбилей Центра немецкой культуры
Новый собственник обанкротившегося Саратовского завода стройматериалов собирается начать производство
Чиновники и представители надзорных органов власти обсудили планы по организации отдыха детей будущим летом
Стартовал VIII Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет — управляй им»
Дмитрий Олейник: Черви УК «Красная» и долги их владельца
«Ситимобил» стал еще выгоднее в самый «зеленый» день в году
Роман Абрамович может стать инвестором строительства Парка покорителей космоса в Энгельсе
В Саратовской области почти на 3% за год выросли цены на бензин