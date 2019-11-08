2019-11-08T13:15:42+03:00
Политика

Французский посол в Саратове осмотрел экспозицию посвященную истории эскадрильи «Нормандии-Неман»

Сильва Берманн возложила цветы к монументы в Парке Победы
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Посол Франции возложила цветы к монументу в саратовском Парке ПобедыПосол Франции возложила цветы к монументу в саратовском Парке Победы
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8 ноября в Саратов прибыла делегация под руководством Чрезвычайного и Полномочного Посла Французской Республики в Российской Федерации госпожи Сильви Берманн. Целью визита является развитие всестороннего сотрудничества с Саратовской областью, а также участие в мероприятии, посвященном 15-летию общественной организации «Альянс Франсез-Саратов».

Посол Франции в России госпожа Сильва Берманн 8 ноября побывала в Саратовском государственном музее боевой и трудовой славы, где оставила запись в Книге почетных гостей. Также посол посетила монумент «Журавли», этнографический комплекс «Национальная деревня народов Саратовской области» и приняла участие в возложении цветов к Вечному огню в знак памяти о совместной борьбе советского и французского народов с нацизмом.

В первый день визита посла, который связан с 15-летием общественной организации «Альянс Франсез-Саратов», Сильва Берманн особое внимание уделила экспозиции, посвященной легендарной эскадрильи «Нормандия-Неман».

- Для меня большая честь, что саратовцы хранят память о боевом братстве наших народов. История «Нормандии-Неман» – один из самых ярких примеров единства двух стран перед лицом общей опасности. Я впечатлена, - отметила госпожа Сильва Берманн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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