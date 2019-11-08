Саратовцам объяснили разницу между экстренной и неотложной медпомощью
В министерстве здравоохранения Саратовской области оперативно отреагировали на публикацию о длительном ожидании кареты «скорой помощи» жительницей поселка Солнечный.
- Скорая медпомощь разделена на экстренную и неотложную, — пояснили в Минздраве.
Экстренную оказывают безотлагательно при внезапных острых заболеваниях и обострении хронических, то есть когда имеется угроза жизни.
Это, в частности:
- потеря сознания,
- нарушение дыхания,
- психические расстройства,
- резкий болевой синдром,
- нарушение работы какого-либо органа,
- травмы, ожоги, кровотечения,
- роды или прерывание беременности и ряд других.
На такие вызовы врачи выезжают незамедлительно.
К неотложной помощи относятся острые заболевания без явных признаков угрозы жизни.
- головная боль по разным причинам,
- боли в пояснице, суставах, мышцах,
- высокая температура, боль в горле, кашель,
- сыпь на коже,
- опоясывающий лишай,
- головокружение,
- фантомные боли, нарушение сна у пожилых людей, старческое слабоумие,
- констатация факта смерти и другие.
- В целях снижения нагрузки со службы скорой медицинской помощи для оказания неотложной медицинской помощи жители могут обращаться в медицинские организации по месту жительства, — отметили в Минздраве.
ИСТОЧНИК KP.RU