2019-11-08T13:02:18+03:00
Общество

Саратовцам объяснили разницу между экстренной и неотложной медпомощью

Врачи приезжают быстро только при угрозе жизни
Екатерина Семенова
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Фото Юлии КековойФото Юлии Кековой
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В министерстве здравоохранения Саратовской области оперативно отреагировали на публикацию о длительном ожидании кареты «скорой помощи» жительницей поселка Солнечный.

- Скорая медпомощь разделена на экстренную и неотложную, — пояснили в Минздраве.

Экстренную оказывают безотлагательно при внезапных острых заболеваниях и обострении хронических, то есть когда имеется угроза жизни.

Это, в частности:

- потеря сознания,

- нарушение дыхания,

- психические расстройства,

- резкий болевой синдром,

- нарушение работы какого-либо органа,

- травмы, ожоги, кровотечения,

- роды или прерывание беременности и ряд других.

На такие вызовы врачи выезжают незамедлительно.

К неотложной помощи относятся острые заболевания без явных признаков угрозы жизни.

- головная боль по разным причинам,

- боли в пояснице, суставах, мышцах,

- высокая температура, боль в горле, кашель,

- сыпь на коже,

- опоясывающий лишай,

- головокружение,

- фантомные боли, нарушение сна у пожилых людей, старческое слабоумие,

- констатация факта смерти и другие.

- В целях снижения нагрузки со службы скорой медицинской помощи для оказания неотложной медицинской помощи жители могут обращаться в медицинские организации по месту жительства, — отметили в Минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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